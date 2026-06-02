تشدید حملات «ارتش آزادی‌بخش بلوچ» به نیروهای امنیتی و زیرساخت‌های ارتباطی در شهرهای مختلف از جمله کویته، تربت، نوشکی، گوادر و مستونگ بلوچستان پاکستان را بار دیگر در کانون ناامنی قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ ایالت بلوچستان پاکستان همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی را تجربه می‌کند. گروه تجزیه‌طلب موسوم به «ارتش آزادی‌بخش بلوچ» طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر با حمله به نیرو‌های امنیتی، تأسیسات دولتی و زیرساخت‌های ارتباطی در شهر‌های مختلف از جمله کویته، تربت، نوشکی، گوادر و مستونگ، تلاش کرده است فضای ناامنی را در این منطقه گسترش دهد.