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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اهالی روستای گیلده شفت با پرورش گل محمدی و تولید گلاب به اقتصاد خانواده کمک می‌کنند.

شهرستان شفت با داشتن ۳۰ هکتار باغ گل محمدی، قطب تولید گل محمدی چو گلاب در گیلان است.