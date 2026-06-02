طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای هفت درجه بعد از شهرکرد با ۶ درجه سانتیگراد به عنوان دومین مرکز استان خنک کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای هفت درجه بعد از شهرکرد با ۶ درجه سانتیگراد به عنوان دومین مرکز استان خنک کشور ثبت شد.

حسین سلطانی افزود: آسمان اغلب مناطق استان در حال حاضر صاف است که از بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

وی یادآور شد: فردا موجی از منطقه عبور خواهد کرد که از بعدازظهر با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و رعد و برق همراه می‌شود.

سلطانی افزود : روز جمعه نیز احتمال بارش‌های پراکنده به خصوص در نیمه شمالی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه دمای هوا در نواحی مختلف استان تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت، ادامه داد: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با سه درجه سانتیگراد خنک‌ترین و گیلوان و چورزق با ۳۳ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین مناطق استان ثبت شد.

سلطانی گفت: دمای شهر زنجان هم اکنون ۱۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.

وی افزود: در شبانه روز گذشته دمای کمینه و بیشینه زنجان بین هفت و ۲۷ درجه سانتیگراد، ابهر و خرمدره ۱۱ و ۲۸ درجه، قیدار ۱۰ و ۲۵ درجه، ماهنشان ۱۲ و ۳۱ درجه، آببر ۱۷ و ۳۲ درجه، زرین آباد پنج و ۲۶ درجه و سلطانیه هفت و ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شد.