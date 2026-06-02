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پژوهشگران دانشگاه تونگ جی چین با معرفی یک تراشه پردازشی پیشرفته، گامی مهم در توسعه تجهیزات خودران، رباتیک و حملونقل هوشمند برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از چاینا دیلی، این تراشه که توسط تیمی از محققان دانشگاه تونگجی توسعه یافته، «واحد افق متحرک» نام دارد و نخستین نسل از تراشههای تخصصی طراحیشده برای «بهینهسازی غلتان» به شمار میرود. به گفته پژوهشگران، این فناوری میتواند پس از نصب روی خودروهای خودران، رباتها، پهپادها و دیگر تجهیزات هوشمند، بهصورت همزمان محیط اطراف را تحلیل کند، محاسبات پیچیده انجام دهد و بر اساس شرایط موجود تصمیمهای لحظهای بگیرد.
بر اساس توضیحات تیم تحقیقاتی، این تراشه با هدف انجام مجموعهای از وظایف پیچیده بهصورت یکپارچه طراحی شده است؛ از جمله پردازش لحظهای دادهها، تصمیمگیری، برنامهریزی مسیر و اجرای فرمان در محیطهای متغیر و پیشبینیناپذیر. پژوهشگران معتقدند این توانایی میتواند محدودیتهای موجود در تراشههای عمومی را برطرف کند؛ تراشههایی که معمولا در مواجهه با شرایط پیچیده و متغیر، توان پردازشی کافی برای واکنش سریع و مستقل ندارند.
چن هونگ، از دانشمندان اصلی این پروژه، میگوید ایده اصلی این فناوری از شیوه تصمیمگیری انسان الهام گرفته است؛ یعنی همان توانایی تطبیق مداوم با تغییرات محیط و اصلاح تصمیمها بر اساس بازخوردهای لحظهای. او توضیح داده هدف این پروژه تبدیل این قابلیت انسانی به یک راهکار سختافزاری برای ماشین بوده تا وسایلی مانند خودروهای خودران یا رباتها بتوانند بدون اتکا به دستورهای از پیش برنامهریزیشده، مستقل عمل کنند.
به گفته تیم تحقیقاتی، معماری این تراشه حاصل سه دهه تجربه در حوزه تلفیق الگوریتم و سختافزار است و بهطور کامل با مالکیت فکری مستقل توسعه یافته است. یکی از ویژگیهای مهم آن، ترکیب الگوریتمهای هوش مصنوعی با قوانین فیزیکی جهان واقعی است؛ قابلیتی که علاوه بر افزایش دقت پیشبینی و تصمیمگیری، نیاز ماشینها به حجم عظیم دادههای آموزشی را نیز کاهش میدهد.
پژوهشگران همچنین اعلام کردهاند نمونهای از کنترلکننده مبتنی بر این تراشه پیشتر ساخته شده و آزمایشهای میدانی آن روی خودرو واقعی نیز با موفقیت انجام شده است. به باور کارشناسان، این فناوری میتواند در آینده نقشی کلیدی در توسعه خودروهای خودران، رباتهای صنعتی و نسل تازه تجهیزات هوشمند پیشرفته ایفا کند.