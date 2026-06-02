سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رد برخی شایعات درباره سامانه ثبت ادعا گفت: افرادی که دارای سند مالکیت حدنگار یا تک‌برگ هستند، نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارند و مالکیت آنان پیش‌تر در دفتر الکترونیک املاک کشور تثبیت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (سامانه ثبت ادعا) از اول خرداد سال جاری، گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند که مهلت دو ساله ثبت ادعای مالکیت در سامانه برای افرادی آغاز شده است که نسبت به املاک دارای سند مالکیت، که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، با استناد به اسناد عادی ادعای مالکیت عین، منافع بیش از دو سال یا حقوق ارتفاقی دارند.

دارندگان سند تک‌برگ به هیچ وجه نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اگر ملک اشخاص به نام خودشان دارای سند مالکیت حدنگار باشد، مالکیت آنان در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت و تثبیت شده است؛ بنابراین دارندگان اسناد مالکیت حدنگار یا تک‌برگ نباید در سامانه ثبت ادعا، ادعای مالکیت ثبت کنند، زیرا مالکیت این اشخاص با صدور سند مالکیت احراز و تثبیت شده است.

تبلیغات درباره لزوم ثبت ادعا برای دارندگان سند تک‌برگ نادرست است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متأسفانه برخی افراد با تبلیغات نادرست این تصور را برای مردم ایجاد کرده‌اند که با وجود داشتن سند مالکیت حدنگار یا تک‌برگ زردرنگ و سبزرنگ، باید در سامانه ثبت ادعا نسبت به ثبت ادعای مالکیت اقدام کنند؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین ضرورتی وجود ندارد.

سازمان ثبت حافظ امنیت مالکیت مردم است

قویدل افزود: مردم عزیز در صورتی که ملک آنان دارای سند مالکیت تک‌برگ است، هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای نداشته باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حافظ امنیت مالکیت مردم است و چنانچه اشخاصی غیر از مالکان، مستند به قولنامه یا سایر اسناد عادی نسبت به این املاک ادعایی داشته باشند، پس از درج ادعا در سامانه، موضوع در بستر قانونی توسط مراجع قضائی و سازمان ثبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و صرف درج ادعای مالکیت نسبت به ملکی که دارای سند مالکیت حدنگار است، موجب نقل و انتقال یا ابطال سند مالکیت نخواهد شد.

وی گفت: همچنین در صورتی که اشخاص مستند به سند رسمی، مالک منافع بیش از دو سال یک ملک دارای سند مالکیت حدنگار باشند یا حقوق ارتفاقی در ملک شخص دیگری داشته باشند و این حقوق ارتفاقی در سند مالکیت نیز قید شده باشد، نیازی به درج ادعا در سامانه وجود ندارد؛ زیرا در این موارد نیز مالکیت منافع و حقوق ارتفاقی اشخاص تثبیت شده است.

ثبت ادعای غیرواقعی ۲۰ درصد قیمت ملک جریمه دارد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضمانت اجرای قانونی ثبت ادعا‌های خلاف واقع افزود: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه شخصی با علم به عدم استحقاق، رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه کند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.