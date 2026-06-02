به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت : ۷۳ هکتار از اراضی تحت مالکیت دانشگاه در مجتمع پردیس کمالوند در سالهای گذشته برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده بود که مالکیت آن با پیگیری‌های انجام‌شده، دوباره به دانشگاه بازگشت.

دکتر جلال‌الدین امیری افزود: پیگیری‌های حقوقی لازم از طریق استانداری لرستان و همچنین اداره کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد و پرونده این اراضی به کمیسیون مستندسازی و حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی ارجاع شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: با صدور رأی نهایی این کمیسیون که به‌تازگی ابلاغ شده است، حق مالکیت این ۷۳ هکتار زمین به دانشگاه علوم پزشکی لرستان بازگردانده شد.

امیری با اشاره به نیاز‌های زیرساختی حوزه سلامت استان گفت: هرچند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از برنامه‌های مهم دولت به شمار می‌رود، اما توسعه زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و پژوهشی استان نیز از مطالبات جدی مردم است.

وی ادامه داد: بیمارستان در حال ساخت نیایش، بیمارستان اعصاب و روان و همچنین بخش‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در مجتمع پردیس کمالوند مستقر هستند و اراضی بازپس‌گرفته‌شده می‌تواند ظرفیت ارزشمندی برای توسعه این زیرساخت‌ها فراهم کند.

وی بیان کرد: بازگشت این زمین‌ها زمینه لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه و ارتقای خدمات سلامت در استان را فراهم خواهد کرد.