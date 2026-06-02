رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تأکید کرد‌: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با نگاهی تحولی، تمام تلاش خود را برای هماهنگی، نظارت و هدایت مؤثر فعالیت‌های آموزشی در بخش غیردولتی به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده؛ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس ومراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در یکصد و هفتاد و چهارمین شورای راهبردی برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی، ضمن گرامیداشت یاد وخاطر امام شهدا (ره)، سیدالشهدای انقلاب امام خامنه‌ای، شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی خصوصا شهدای دانش آموز و فرهنگی وهمچنین تبریک اعیاد و دهه ولایت در ماه مبارک ذی الحجه، برای رهبر معظم انقلاب و دولت چهاردهم آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

محمودزاده، در ابتدای سخنان خود برای شفافیت و دقت در فرآیند‌های اجرایی سازمان، گزارشی جامع از برگزاری انتخابات شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی در سراسر کشور، به شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی ارائه کرد. وی در این گزارش بر اجرای دقیق، نظارت مستمر توسط حراست سازمان، و برگزاری انتخابات بدون هیچ‌گونه اشکال و با رعایت کامل عدالت تاکید کرد.

در ادامه این جلسه معاون وزیر آموزش و پرورش در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی کشور در ایام تعطیلات تابستان، از حضوری شدن فعالیت‌های مراکز آموزشی غیردولتی خبر داد. وی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به فرصت ارزشمند تابستان، لازم است تا از تمام ظرفیت‌های آموزشی موجود در کشور، به ویژه مراکز غیردولتی، به بهترین نحو استفاده شود. حضوری شدن فعالیت این مراکز این امکان را فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان بتوانند در کلاس‌های تقویتی، دوره‌های آمادگی کنکور و همچنین کلاس‌های آموزش زبان شرکت کرده و بنیه علمی خود را بیش از پیش تقویت نمایند.

محمودزاده با اشاره به دغدغه‌های موسسان این مراکز، تاکید کرد: ما ضمن درک نگرانی‌های موسسان در خصوص مسائل مختلف، بر لزوم برگزاری این فعالیت‌ها با رعایت کامل ضوابط و مقررات تاکید داریم. اطمینان داریم که این رویکرد، ضمن ایجاد فرصت‌های آموزشی جدید برای دانش‌آموزان، به رونق فعالیت‌های آموزشی در بخش غیردولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد. این امر همچنین می‌تواند به کاهش دغدغه خانواده‌ها در خصوص گذراندن اوقات فراغت تابستان فرزندانشان و سرمایه‌گذاری مؤثر بر روند آینده تحصیلی آنان یاری رساند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در ادامه افزود: هدف اصلی ما، فراهم آوردن محیطی پویا و سازنده برای یادگیری دانش‌آموزان و فراگیران در طول تابستان است تا با آمادگی کامل وارد سال تحصیلی جدید شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های نوین مدیریتی و اجرایی در سطح استان‌ها، بر گسترش و نهادینه‌سازی مفهوم «هوش مصنوعی» در بدنه اداری و آموزشی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحقق رویکرد‌های تحولی و بهره‌گیری از الگو‌های جدید مدیریتی، مستلزم همراهی جدی استان‌هاست، اظهار داشت: در صورتی که استان‌ها از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنند، می‌توان انتظار داشت که نگاه حاکم بر نظام آموزشی و پرورشی از سطح اجرای صرف برنامه‌ها فراتر رفته و به سمت طراحی، ابتکار و خلق راهکار‌های مؤثر و ماندگار حرکت کند.

محمودزاده ضمن تشکر از نگاه ویژه مقام عالی وزارت به سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، خصوصا در اجرایی سازی الگوی مفهومی هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: طرح بحث «هوش مصنوعی» در مجموعه دولت و به‌ویژه در وزارت آموزش و پرورش، مورد تأکید قرار گرفته و این سازمان نیز در همین راستا، بر ضرورت تعمیق این رویکرد در استان‌ها پافشاری دارد. به گفته وی، تحقق این هدف تنها در صورتی امکان‌پذیر است که استان‌ها به‌صورت نظام‌مند و هدفمند، این موضوع را در برنامه‌ریزی‌ها، ارزیابی‌ها و فرآیند‌های اجرایی خود وارد کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: لازم است هوشمندی مدیریتی، ابتکار عمل، خلاقیت و روش‌های نوآورانه به‌عنوان شاخص‌هایی تعیین‌کننده در نظام ارزیابی استان‌ها مورد توجه قرار گیرند؛ شاخص‌هایی که می‌توانند در سنجش عملکرد، میزان موفقیت و کیفیت اجرای مأموریت‌های آموزشی نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: آنچه امروز از استان‌ها انتظار می‌رود، صرفاً اجرای برنامه‌های ابلاغی نیست، بلکه حرکت در مسیر تحول، تولید ایده، ابتکار در روش‌ها و ارائه الگو‌های قابل تعمیم است؛ مسیری که می‌تواند به ارتقای کیفیت مدیریت آموزشی، تربیتی وافزایش اثربخشی سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش منجر شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمودزاده، ضرورت همسوسازی مصوبات استانی با اسناد بالادستی و اصلاح فرآیند‌های ارزیابی را مورد تأکید قرار داد و با انتقاد از رویکرد‌های محدود در برخی استان‌ها که صرفاً به بررسی تخلفات معطوف شده‌اند، تصریح کرد: «ارزیابی عملکرد استان‌ها نباید تنها به رویکرد‌های سلبی و رسیدگی به تخلفات محدود شود، بلکه می‌بایست "نظام مسائل" مدارس و مراکز غیردولتی به صورت جامع و دقیق در دستور کار شورای راهبردی برنامه ریزی و نظارت استان‌ها قرار گیرد.»

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای معرفی استان‌های برتر در هفته گرامیداشت مدارس و مراکز غیردولتی (در ماه آذر)، اظهار داشت که این الگو می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های استانی و ابلاغ سیاست‌های کلان سازمان به کار گرفته شود.

در ادامه، با هدف ارتقای کیفی نظارت‌ها، پیشنهاد «تدوین شاخص‌های جامع ارزیابی» مطرح و مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد، نظام ارزیابی استان‌ها در چهار محور کلیدی دسته‌بندی می‌شود:

۱. شاخص‌های انطباق قانونی و حقوقی؛

۲. شاخص‌های عملکردی و اجرایی؛

۳. شاخص‌های اثر‌بخشی؛

۴. شاخص‌های نظارت پیشگیرانه و مشاورانه.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد که سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با نگاهی تحولی، تمام تلاش خود را برای هماهنگی، نظارت و هدایت مؤثر فعالیت‌های آموزشی در بخش غیردولتی به کار خواهد گرفت تا از این طریق، ضمن رفع موانع و چالش‌های موجود، بستری مناسب برای ارتقای کیفیت یادگیری و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان در سراسر کشور فراهم آید.