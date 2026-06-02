با اجرای طرح تنبلی چشم در همدان، پارسال سه هزار و ۲۰۸ کودک به متخصصان چشم پزشک ارجاع و ۴۹۲ کودک مبتلا به تنبلی چشم شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بهزیستی همدان با بیان اینکه سال‌گذشته ۴۳ هزار و ۷۱ کودک سه تا ۶ سال استان در ۵۵ پایگاه فعال غربال شدند گفت: سه هزار و ۲۰۸ کودک که یا با بینایی سنج همکاری نکردند یا مشکوک به اختلالات بینایی شامل آمبلیوپی و عیوب انکساری چشم بودند به سطح ۲ ارجاع داده شد.

فریدالدین حجت الاسلامی افزود: ۴۹۲ کودک مبتلا به تنبلی چشم شناسایی و ۸۵۱ کودک دارای سایر اختلالات بینایی برای بررسی به سطوح بالاتر درمان ارجاع داده شد.

او تاکید کرد: از سه هزار و ۲۰۸ کودک که یا با بینایی سنج همکاری نکردند یا مشکوک به اختلالات بینایی بودند، تعداد هزار و ۸۶۵ نفر سالم تشخیص داده شدند و ۱۱۹ کودک به پزشک مراجعه نکردند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان، جامعه هدف غربالگری بینایی در سال گذشته را ۸۰ هزار و ۲۶۰ نفر برشمرد و افزود: تعدادی از کودکان نیز در پایگاه‌های سنجش سلامت نوآموزان در پی انعقاد تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش غربالگری بینایی شدند.

حجت الاسلامی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه عینک به کودکان سه تا ۶ سال پرداخت شد و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نیز بابت دستمزد به بینایی سنج‌ها پرداخت شده است.