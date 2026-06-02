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تخلف در فروش اقلام کالابرگی را گزارش دهید

در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، ثبت تخلفات فروشگاه‌های طرف قرارداد از طریق برنامه کاربردی شمیم قابل پیگیری است و سرپرستان خانوار می‌توانند شکایات و هرگونه مغایرت در فرایند خرید را از طریق این سامانه گزارش دهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۰۹:۵۷
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برچسب ها: کالابرگ ، کالاهای اساسی ، تخلفات فروش
 