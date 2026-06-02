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در نود و سومین قرار عاشقی، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان دماوند با تجمعی باشکوه در میادین اصلی شهر، بار دیگر بر عهد دیرین خود با شهید رهبر تأکید کرده و آمادگی کامل خود را برای صیانت از آرمانهای نظام در سایه رهبری حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و سومین شب از عروج ملکوتی رهبر انقلاب، جایجای شهرستان دماوند شاهد حضور مردانی و زنانی بود که سرمای شبانه را با گرمای عشق به ولایت در هم آمیختند. این قرار شبانه که اکنون به سنتی ماندگار در میان مردم این منطقه تبدیل شده، شب گذشته با شکوهی مضاعف برگزار شد.
حاضران در این تجمع حماسی با در دست داشتن تصاویر شهید رهبر و پرچمهای سیاه، بر تداوم راه مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی تأکید کردند.