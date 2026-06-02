



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ماشاالله شهابی گفت: در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی و نظارت بر بازار روز یازدهم خردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان جازموریان انجام شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کهنوج افزود: در این طرح نظارتی، ۲۰ واحد صنفی شامل واحد‌های عرضه مواد غذایی، کفش‌فروشی، لوازم آرایشی و بهداشتی، ابزارفروشی و میوه‌فروشی مورد بازرسی قرار گرفت.

شهابی با اشاره به نتایج این بازدید‌ها تصریح کرد: عمده تخلفات مشاهده‌شده شامل عدم درج قیمت کالا‌ها و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است که در همین راستا پنج واحد صنفی متخلف پلمب و اقدامات قانونی لازم در خصوص سایر موارد نیز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کهنوج تأکید کرد: گشت‌های مشترک نظارت بر بازار به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.