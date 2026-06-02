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تکآهنگ و نماهنگ «مریض تخت آخری» با آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی به عنوان هدیه برای مشارکتکنندگان در پویش تامین هزینه بیماران صعبالعلاج منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تکآهنگ و نماهنگ «مریض تخت آخری با شعری از کاظم بهمنی، آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی منتشر شد.
عادل روحنواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار آکوستیک، رضا فوادیان تنظیمکننده، مهدی کریمی میکس و مسترینگ، شهاب جعفرنژاد طراح کاور و حامد تلخآبی تایپوگرافی از عوامل اجرایی این اثر هستند.
چاوشی چندی پیش در صفحههای شخصی خود در فضای مجازی پویشی را با عنوان «تامین هزینه بیماران صعبالعلاج» راهاندازی و اعلام کرده بود: «به پاس همراهی شما و حضور پرمهرتان، در پایان این پویش، قطعه جدیدم را (مریض تخت آخری) تقدیم میکنم. بسمالله»
شعر قطعه «مریض تخت آخری» بدین شرح است:
«یه گله رو شمردمُ یه گرگ توی ذهنمه
چه وقت خوابه پاشو که یه بره واقعاً کمه
بلند میشم از تنم صدامو باد میبره
دو روزه گریه میکنم یه لحظه هم نمیگذره
دو روزه راه میرمُ هنوز روی این پلم
مگه تورو ببینمت که بشکفه گل از گلم
سفیدپوشِ بخش غم یه شب که ناز میخری
برس به داد مسریِ مریض تخته آخری
برای روبهرو شدن یه لحظه هم غنیمته
تو سایهتم وسیعتر از رویای نصفه نیمته
توقع من از شبا تورو بخواب دیدنه
بهشت من تصورِ به سمت تو دویدنه
جهان من بدون تو یه رنج بینهایته
تحمل ندیدنت فقط به حرف راحته
نسیم کشف و ذوق زد به صورتم خنک شدم
یه مورچهام که بی حواس سوار قاصدک شدم
به این کسی که اومده به من دوباره جون بده
بگو که اسمتو بگه، جنازمو تکون بده»
محسن چاوشی ترانهسرا، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ فعالیت حرفهای خود را در حوزه موسیقی در سال ۱۳۸۲ با آلبوم «نفرین» آغاز کرد و تاکنون بیش از ۲۰۰ قطعه موسیقی منتشر کرده که شامل ۱۱ آلبوم و چند تکآهنگ است.