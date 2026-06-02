وضعیت نارنجی آلودگی هوا در دو شهر خوزستان، ۱۲ خردادماه
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در شهرستانهای گتوند و مسجدسلیمان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، براساس دادههای سامانه کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در گتوند با قرار گرفتن روی عدد ۱۲۵ AQI و مسجدسلیمان با ۱۱۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
دادههای این سامانه نشان میدهند که شهرهای آبادان، اندیمشک، اهواز، ایذه، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، بندر ماهشهر و هندیجان در وضعیت قابل قبول قرار دارند.
گفتنی است؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، امیدیه و دهدز، شهرهای با وضعیت پاک استان خوزستان هستند.