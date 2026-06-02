معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد که سازمان منابع طبیعی برای برداشت درختان شکسته و افتاده در جنگل‌ها باید الزامات و مجوز‌های محیط‌زیستی را رعایت کند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید ظهرابی با اشاره به ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: صرف واگذاری مسئولیت برداشت درختان شکسته و افتاده به سازمان منابع طبیعی، به معنای معافیت از الزامات محیط‌زیستی نیست و با توجه به حساسیت اکولوژیک جنگل‌های شمال، انجام این عملیات باید در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به گستردگی طرح و نوع عملیات، انجام ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی (SEA) و ارائه گزارش‌های تخصصی برای بررسی دقیق آثار احتمالی آن ضروری است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ابهام‌های موجود در تفسیر ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه گفت: برداشت درختان شکسته و افتاده باید محدود به مواردی باشد که برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی نظیر سقوط درختان خطرساز یا انسداد مجاری آبی ناشی از تجمع درختان افتاده ضرورت دارد.

ظهرابی تأکید کرد: همان‌گونه که قانون برای ایجاد مناطق حفاظت‌شده اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی را الزامی دانسته، سازمان منابع طبیعی نیز برای اجرای طرح‌های جنگلداری موظف به هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی در پاسخ به موضوع اخذ مجوز زیست‌محیطی از سوی سازمان منابع طبیعی افزود: دریافت مجوز محیط‌زیستی یک تکلیف قانونی است و اجرای هرگونه عملیات منوط به ارائه طرح عملیاتی و طی مراحل بررسی در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر تعامل سازنده میان دو سازمان اظهار داشت: با توجه به تخصص و رویکرد حفاظتی سازمان منابع طبیعی، انتظار می‌رود تمامی تصمیمات و اقدامات در این زمینه با رعایت ملاحظات علمی، حفاظتی و زیست‌محیطی انجام شود.



