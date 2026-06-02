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مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: ۱۳۰ هزار قطعه بچهماهی شانک زردباله در آبهای شهرستان کنگان رها سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی با موفقیت آمیز خواندن اجرای این طرح اظهار داشت: این اقدام ارزشمند در راستای بازسازی ذخایر آبزیان، تقویت جمعیت گونههای اقتصادی و تجاری خلیج فارس، حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت صیادان منطقه با حمایت شرکت آریاساسول به اجرا درآمد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان در شرایط کنونی افزود: حفاظت از منابع دریایی و بهرهبرداری مسئولانه از ذخایر آبزیان نیازمند مشارکت و همافزایی همه دستگاهها، جوامع محلی و صنایع مستقر در مناطق ساحلی است.
مدیرکل شیلات استان ادامه داد: شرکتهای صنعتی مستقر در منطقه در قالب ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، همکاری مؤثر و ارزشمندی با این ادارهکل داشتهاند و نتیجه این تعامل، اجرای پروژههای ماندگار و اثرگذار در حوزه محیط زیست دریایی و توسعه پایدار شیلات است.
امینی گفت: رهاسازی بچهماهیها یکی از مهمترین روشهای علمی برای کمک به بازسازی ذخایر آبزیان است و اجرای این طرح میتواند در افزایش جمعیت گونههای هدف، ارتقای پایداری صید و حفظ چرخههای طبیعی زیست بوم دریایی نقش مؤثری ایفا کند.
وی گفت: اواخر بهمن سال گذشته نیز ۲۲۰ سازه زیستگاه مصنوعی از محل همین تفاهمنامه در آبهای شهرستان کنگان در دریا جانمایی و مستقر شد.
امینی افزود: این سازهها با هدف ایجاد پناهگاه مناسب برای آبزیان، افزایش ظرفیت زیستی دریا، کمک به تکثیر و رشد گونههای مختلف و تقویت ذخایر آبزی منطقه در بستر دریا استقرار یافتند و نقشی مهم در بهبود شرایط زیستمحیطی و افزایش بهرهوری زیستبومههای دریایی خواهند داشت.
وی اضافه کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در قالب این تفاهمنامه، از جمله استقرار زیستگاههای مصنوعی و رهاسازی بچهماهی، نشاندهنده رویکردی جامع برای حفاظت و احیای منابع دریایی است و میتواند به عنوان الگویی موفق برای مشارکت صنایع در توسعه پایدار مناطق ساحلی و دریایی مورد توجه قرار گیرد.