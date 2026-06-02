به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و در راستای ترویج فرهنگ احسان و ولایت، پویش «اطعام علوی» با هدف تهیه و توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

عرب افزود: به مناسبت عید سعید غدیر خم، پویش اطعام علوی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای تهیه و توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی بین نیازمندان، با همکاری و مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری اجرا می‌شود.

وی با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار در برنامه‌های این نهاد افزود: خیران نیک‌اندیش می‌توانند علاوه بر اهدای کمک‌ها و نذورات خود به ۲۱ اداره کمیته امداد و ۱۴۷ مرکز نیکوکاری در سطح استان، از طریق کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷*، واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰، واریز به شماره شبای IR ۱۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۶۷۶۵۱۸۰۰۵ و همچنین از طریق سامانه نیکوکاری خراسان جنوبی، اپلیکیشن «صدقه من» از طریق سکوی مایکت و کافه بازار و نشانی اینترنتی http://sama.emdad.ir در اجرای این پویش و اطعام نیازمندان در روز عید غدیر سهیم شوند.