در پی زمینگیر شدن نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان و ناامنی شهرک نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی، نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم، تصمیم به از سرگیری حملات به ضاحیه بیروت گرفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ در پی زمینگیر شدن ارتش اشغالگر در جنوب لبنان و ناامنی شهرک نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی، نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم، تز تصمیم برای از سرگیری حملات به ضاحیه بیروت گرفتند، موضوعی که با تفاهم مذاکرات آتش بس اسلام آباد تناقض آشکار دارد.

با این حال مقاومت اسلامی بی توجه به تهدید‌ها به ضربات علیه اشغالگران در دو سوی مرز ادامه می‌دهد.