به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا فرازی، با اشاره به روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شهرستان‌های گرمسیری استان گفت: تا ۱۱ خردادماه، مجموع خرید گندم در این مناطق به ۳۶ هزار و ۴۴۳ تن رسیده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۸ هزار و ۹۲۶ تن گندم سیلویی و ۷ هزار و ۵۱۷ تن گندم بذری خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خرید سایر محصولات ادامه داد: تاکنون ۹۶ تن کلزا نیز از کشاورزان تحویل گرفته شده است.

فرازی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد، گفت: مجموع خرید گندم در پایان فصل برداشت سال گذشته ۳۶ هزار و ۴۴۰ تن بود که از این میزان، ۲۹ هزار و ۶۱۴ تن گندم سیلویی و ۶ هزار و ۸۲۶ تن گندم بذری بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به ادامه برداشت و خرید تضمینی، آمار خرید امسال در شهرستان‌های گرمسیری استان از مجموع خرید سال گذشته عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.