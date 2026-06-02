شهاب‌ جَدّا، شاعر، درباره خلیج همیشه فارس و ایستادگی ایران سربلند، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهاب‌ جَدّا، شاعر، درباره خلیج همیشه فارس و ایستادگی ایران سربلند، شعری سروده است.

پا بر زمین سر بر ثریّا ایستاده

سرو کهنسالی که اینجا ایستاده

بیهوده می‌کوشی تبرزن این تناور

تا بوده و تا هست دنیا، ایستاده

برگی اگر بر خاک می‌افتد غمی نیست

جاری است روح زندگی تا ایستاده

آب از خلیج فارس می‌نوشد عجب نیست

بر روی خاک این‌طور دریا ایستاده

تا عاشقان در سایه‌اش آرام گیرند

سرو کهن پُرشور و شیدا ایستاده

تا ریشه‌هایش در دل آزادگان است

ایران ما زخمی‌ست امّا ایستاده