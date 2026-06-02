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نود و سومین شب تجمعات مردمی در سراسر کشور

مردم در اجتماعات شبانه علاوه بر حمایت از لبنان، وحدت مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان را دو عامل پیروزی ایران مقتدر دانستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۰۹:۱۰
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برچسب ها: حضور مردم در صحنه ، اتحاد ملی ، وحدت ، اقتدار ملت ایران ، اقتدار نیروهای مسلح ، پیروزی ایران
 