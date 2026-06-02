پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهش و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: ثبتنام کتابهای درسی برای پایههای اول ابتدایی، هفتم و دهم از ششم تیرماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان در نشست کارگروه پروژه مهر با بیان اینکه مدیران مدارس امکان ثبت گروهی کتب درسی را دارند گفت: ثبتنام کتابهای درسی برای پایههای اول ابتدایی، هفتم و دهم از ششم تیرماه آغاز خواهد شد.
سعید احمدی با بیان اینکه پیش ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی از ابتدای خردادماه آغاز شده است، افزود: این فرآیند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به آدرس my.medu.ir انجام میشود و در راستای سیاستهای کلان وزارت، با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسهیل امور برای خانوادهها طراحی شده است.
وی ادامه داد: والدین دانشآموزان پایه اول نیازی به مراجعه حضوری در مرحله نخست ندارند و صرفاً باید نسبت به انجام پیشثبتنام در سامانه اقدام کنند؛ پس از بررسی و تأیید اطلاعات توسط مدیر مدرسه، با اولیای دانشآموز تماس گرفته شده و زمان مراجعه حضوری برای ارائه مدارک و تکمیل ثبتنام اعلام خواهد شد.
احمدی با تأکید بر ضرورت انجام سنجش سلامت نوآموزان گفت: شرکت در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی، پیششرط ثبتنام در پایه اول ابتدایی است و خانوادهها باید پیش از تکمیل فرآیند ثبتنام، نسبت به انجام این مرحله اقدام کنند.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: پایگاههای سنجش در مراکز آموزشی و زیرمجموعههای آموزشوپرورش استثنایی فعال هستند و فهرست این مراکز از طریق درگاه اطلاعرسانی آموزشوپرورش قابل دسترسی بوده و خانوادهها میتوانند با مراجعه به نزدیکترین پایگاه، خدمات لازم را دریافت کنند.
محمد رضا فرح بخش به موضوع ثبتنام کتب درسی اشاره کرد و گفت: ثبتنام کتب درسی برای پایههای میانی شامل دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم متوسطه اول و همچنین یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم از ابتدای اردیبهشتماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: این فرآیند نیز از طریق سامانه «مایمدیو» انجام میشود و والدین میتوانند بهصورت فردی اقدام کنند؛ همچنین مدیران مدارس امکان ثبتنام گروهی دانشآموزان را دارند که این امر به تسریع در روند ثبت سفارش کمک میکند.
احمدی با اشاره به زمانبندی ثبتنام کتب درسی پایههای ورودی بیان کرد: ثبتنام کتابهای درسی برای پایههای اول ابتدایی، هفتم و دهم از ششم تیرماه آغاز خواهد شد و خانوادهها میتوانند مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده در سامانه، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر ضرورت توجه به زمانبندیها خاطرنشان کرد: از خانوادهها درخواست میشود فرآیند ثبتنام و سفارش کتب درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز ازدحام و مشکلات احتمالی در سامانه جلوگیری شود.