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مردم ولایتمدار شهر پیشوا در نود و سومین شب شهادت حضرت آیتله خامنهای، با حضور گسترده در خیابان فلسطین و محله سرچشمه، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به راه شهید رهبر و تداوم مسیر مقاومت در سایه رهبری جدید تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته خیابان فلسطین در محله سرچشمه شاهد تجمعی مردمی و باشکوه در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت امام امت، حضرت آیتالله خامنهای بود. این حضور گسترده که با مشارکت تمامی اقشار جامعه، از ردههای مختلف سنی تا فعالان جهادی منطقه همراه بود، جلوهای از ارادت قلبی مردم این شهر به مقام والای رهبری است.
حاضران در این تجمع، حضور خود را در نود و سومین شب شهادت، نه تنها یک یادواره، بلکه یک بیعت دوباره برای حمایت از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای در مسیر تکمیل اهداف والای انقلاب اسلامی و صیانت از میراث گرانبهای رهبر شهید دانستند.