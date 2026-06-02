فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارقان حرفه‌ای و کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی ارجاع پرونده‌های سرقت موتورسیکلت‌ها به کلانتری ۱۵ احمدآباد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: تیم تجسس کلانتری با اقدامات تخصصی، کار‌های اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند در مناطق وقوع سرقت، ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه دار را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی قضایی در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی از نوع هوندا ۱۲۵ را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ رمضان گوروئی ضمن شناسایی مال‌باختگان گفت: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.