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فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارقان حرفهای و کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه آنها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی ارجاع پروندههای سرقت موتورسیکلتها به کلانتری ۱۵ احمدآباد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: تیم تجسس کلانتری با اقدامات تخصصی، کارهای اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند در مناطق وقوع سرقت، ۲ سارق حرفهای و سابقه دار را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی قضایی در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی از نوع هوندا ۱۲۵ را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ رمضان گوروئی ضمن شناسایی مالباختگان گفت: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.