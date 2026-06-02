پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوای مشهد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی میانگین کیفیت هوای کلانشهر مشهد در حال حاضر امروز، _سه شنبه دوازدهم خرداد_ اعلام شد.
شاخص لحظهای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۱۰۱ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
هماکنون کیفیت هوا در منطقه خیام شمالی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.
کیفیت هوا در مناطق نخریسی، وحدت، الهیه و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
کیفیت هوای مناطق ویلا، سجاد، طرق، تقی آباد، هفت حوض، مفتح، کریمی و چمن نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) است.