پخش زنده
امروز: -
۶ میلیارد تومان اعتبار برای آمادهسازی حوزههای امتحانی خرداد ۱۴۰۵ در خراسان جنوبی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با هدف ارتقای استانداردهای برگزاری آزمونها، اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان از محل منابع وزارتی، استانی و اعتبارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، صرف تجهیز، تعمیر، تأمین کاغذ و تهیه ملزومات مصرفی حوزههای آزمون سراسر استان شده است.
زیوری افزود: نحوه برگزاری امتحانات خردادماه با دقت نظر و هماهنگی کامل میان شورای تأمین خراسان جنوبی، شورای آموزش و پرورش و ستاد آزمونهای ادارهکل تعیین تکلیف شده است تا فضایی ایمن و استاندارد برای دانشآموزان فراهم شود.
وی به فرآیند برگزاری آزمونهای ورودی مدارس خاص و کنکور فرهنگیان اشاره کرد و گفت: پیگیری دقیق مراحل ثبتنام و سازماندهی حوزههای آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی در اولویت کاری این اداره قرار داشته است و بر این اساس، حوزهبندی آزمون تیزهوشان ورودی پایه هفتم برای ۳ هزار و ۷۰۵ داوطلب و آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ورودی پایه دهم برای ۴ هزار و ۹۰۶ داوطلب نهایی شده است.