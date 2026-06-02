نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: مردم هرمزگان و دیگر استان‌های جنوبی کشور با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، همواره وفاداری خود را به انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور، دیشب در نشست با امامان جمعه و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی هرمزگان، به اهمیت راهبردی استان اشاره کرد و افزود: این منطقه از جایگاهی ویژه برخوردار است و تنگه اصلی و نقطه راهبردی کشور در دست همین استان قرار دارد.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: مردم با وجود دغدغه‌های معیشتی، کمبود‌ها و مشکلات اقتصادی، حمایت از انقلاب اسلامی را وظیفه خود می‌دانند و این روحیه می‌تواند به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور افزود: حتی در روستا‌های محروم سیستان و بلوچستان نیز که مردم با وجود دشواری‌های امنیتی و معیشتی، با احساس مسئولیت و وفاداری از انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.

وی گفت: این مسئله نشان دهنده اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به مردم این مناطق است و مسئولیتی مهم بر دوش آنان گذاشته‌اند.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب همواره با ادبیاتی سرشار از احترام و اعتماد از مردم استان‌های جنوبی یاد کرده‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه آنان در منظومه فکری و مدیریتی نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور وحدت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هرمزگان و استان‌های همجوار عنوان کرد و افزود: زندگی مسالمت‌آمیز و همدلانه اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است.

وی گفت: وحدت واقعی، کاری دشوار، اما ارزشمند است و مردم این مناطق توانسته‌اند با وجود تفاوت سلایق و دیدگاه‌ها، برای اهداف مشترک در کنار یکدیگر حرکت کنند.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب افزود: امروز رسانه‌های ضد انقلاب همچون اینترنشنال با رصد کوچک‌ترین مواضع و سخنان، از آن سوء استفاده می‌کنند، اما مردم این مناطق با بصیرت و آگاهی، مسیر خود را ادامه می‌دهند.

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حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام و جبهه مقاومت گفت: امروز میدان نبرد تنها در لبنان، فلسطین یا یمن نیست، بلکه همه ایران اسلامی در خط مقدم جبهه قرار دارد و هر فردی که برای خدمت به مردم، پشتیبانی از جبهه مقاومت و تقویت نظام اسلامی تلاش کند، در متن این میدان حضور دارد و در انجام یک مأموریت بزرگ سهیم است.

وی با تأکید بر ضرورت ادامه روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری گفت: همان روحیه‌ای که در وصیت‌نامه شهدا، سیره امام خمینی (ره) و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب دیده می‌شود، امروز نیز باید راهنمای عمل ما باشد؛ روحیه‌ای که حفظ اسلام، انقلاب و مردم را بر هر منفعت و مصلحت شخصی مقدم می‌داند.

عضو هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب به هرمزگان نیز دیشب با حضور در منزل خانواده شهیدان جاویدالاثر مجتبی پورزاهدی و مصطفی سالاری، پیام مقام معظم رهبری را به آنان ابلاغ کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امامی دیشب در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دوران دفاع مقدس، صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا گفت: شهدا با فداکاری و ازخودگذشتگی، عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و همه ما وظیفه داریم آنان را الگوی زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهیم.

عضو هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب به هرمزگان افزود: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، تضمین‌کننده ادامه ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال این فرهنگ ناب به نسل‌های آینده است.

خانواده‌های این شهیدان نیز در این دیدار به بیان خاطرات و دغدغه‌های خود پرداختند و بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.