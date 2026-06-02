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در نشست تخصصی غدیر و حکمرانی علوی، از ۱۸ جلد کتاب جدید در حوزه نهجالبلاغه رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل موسسه نهج البلاغه استان گفت: این آثار شامل کتابهای علمی و پژوهشی و همچنین مجموعههایی ویژه کودکان و نوجوانان است که با هدف ترویج فرهنگ و معارف نهجالبلاغه منتشر شدهاند.
حجتالاسلام علی اصغر بیگی، افزود: تاکنون ۵۰۰ موضوع پایاننامه برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از نهجالبلاغه استخراج شده است و دانشجویانی که در تحقیقات علمی خود از این منبع ارزشمند بهره ببرند، از امتیازات ویژه برخوردار میشوند.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای پژوهشی در حوزه نهجالبلاغه افزود: کتابخانه تخصصی نهجالبلاغه با بیش از دو هزار جلد کتاب در موضوعهای مختلف مرتبط با این اثر گرانسنگ، آماده بهرهبرداری و استفاده پژوهشگران، محققان و دانشجویان است.
مدیر عامل موسسه نهج البلاغه استان گفت: تبیین آموزههای غدیر و حکمرانی علوی و گسترش پژوهشهای علمی مبتنی بر نهجالبلاغه از مهمترین اهداف و برنامهها به شمار میرود.