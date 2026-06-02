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استاندار گیلان از تصویب تخفیف ۹۰ درصدی برای واگذاری زمینهای ملی به روستاییان استان خبر داد و گفت: این مصوبه موجب سهولت خانهدار شدن روستاییان و ماندگاری آنها در روستاها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با منوچهر خواجه دلوئی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، مسکن روستایی و طرحهای توسعهای استان، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بنیاد مسکن برای ارتقای زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی در روستاهای گیلان تأکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، از تصویب یکی از مطالبات مهم روستاییان استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این نشست، زمینهای ملی مشمول ماده ۴ با ۹۰ درصد تخفیف به متقاضیان واجد شرایط در روستاهای گیلان واگذار خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمینهای مشمول ماده ۴ شامل زمینهای ملی است که بر اساس ضوابط قانونی و با هدف تأمین زمین برای ساخت مسکن روستایی به متقاضیان واگذار میشود، اضافه کرد: اعمال این تخفیف کمسابقه، هزینه تأمین زمین برای ساخت مسکن روستایی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و سبب خانهدار شدن جوانان روستایی، حمایت از خانوارهای بومی و افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها میشود.
استاندار گیلان با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی، مقاومسازی واحدهای مسکونی و توسعه زیرساختهای روستایی، خواستار تسریع در روند اجرای طرح در دست اقدام با همکاریهای بیشتری میان دستگاههای اجرایی و بنیاد مسکن شد.
استاندار گیلان همچنین در این نشست، با اشاره به طرح مسکن ۶۲۴ واحدی منطقه لاکان رشت، گفت: تعیین تکلیف این طرح و تسریع در تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی آن از مطالبات جدی متقاضیان است که با مصوبات این نشست، زمینه بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل مرحله نخست طرح و واگذاری ۲۸۸ واحد مسکونی فراهم شد.
در این نشست، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گیلان بررسی و در خصوص راهکارهای رفع موانع اجرایی و تسریع در روند خدمترسانی به مردم تصمیم گیری شد.
رحمانی خلیلی معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان هم در این دیدار حضور داشتند.