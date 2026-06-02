به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی، گفت: اعضای یک خانواده چهار نفره که همگی از دختران جوان بودند، با در دست داشتن مستندات قضایی به پلیس فتا مراجعه کرده و اعلام کردند فردی ناشناس با انتشار تصاویر خصوصی آنان در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، قصد بدنام کردن آنها را دارد.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا نیز با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه ادامه داد: متهم در ابتدای تحقیقات، هرگونه اتهام را انکار می‌کرد، اما پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس فتا، به جرم ارتکابی اعتراف کرد و انگیزه خود از این اقدام ناپسند را انتقام‌جویی عنوان کرد.

سرهنگ موسوی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد و سپس روانه زندان شد.

وی به افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به فحاشی، تهدید یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌کنند، هشدار داد و گفت: فضای مجازی محل مناسبی برای تسویه‌حساب‌های شخصی نیست و با متخلفان برابر قانون جرایم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.