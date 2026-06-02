به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آب گفت :در شرایطی که مدیریت مصرف آب به یکی از اولویت‌های اساسی کشور تبدیل شده، استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش صنعت، راهکاری مؤثر و پایدار برای تأمین نیازهای آبی بدون فشار بر منابع آب شرب و زیرزمینی است و این اقدام گامی مهم در جهت کاهش مصرف آب شرب، صیانت از منابع آبی و حمایت از توسعه صنعتی استان است.

ابوالفضل رحیمی افزود: استان گلستان با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب در حوزه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، این ظرفیت را دارد که روزانه تا ۴۵ میلیون لیتر پساب با کیفیت منطبق بر استانداردهای محیط زیست را در اختیار صنایع قرار دهد که این میزان می‌تواند سهم قابل توجهی از نیاز آبی صنایع را تأمین کرده و از برداشت منابع آب شیرین جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تصریح کرد: استفاده مجدد از پساب در صنعت، علاوه بر کاهش هزینه‌های تأمین آب برای واحدهای تولیدی، موجب کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از افت سطح منابع آبی و کمک به پایداری زیست‌محیطی استان خواهد شد.

رحیمی افزود: کیفیت پساب تولیدی در تصفیه‌خانه‌های استان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده در صنعت است و توسعه این رویکرد می‌تواند الگویی مناسب برای مدیریت هوشمند منابع آب در استان باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو افزود: شرکت آب و فاضلاب استان در تلاش است با تقویت زیرساخت‌ها، توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، امکان واگذاری پایدار پساب به صنایع متقاضی را فراهم کند تا همزمان با ارتقای سطح بهداشت عمومی و خدمات‌رسانی به مشترکان، زمینه رشد تولید و اشتغال در استان نیز تقویت شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان تأکید کرد: حرکت به سمت استفاده از منابع آبی جایگزین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده استان است و بهره‌گیری از پساب، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق این هدف به شمار می‌رود.