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مدیر پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان، از آغاز عملیات مرمت و ساماندهی کاشیهای مسجد امام (ره) سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرتضی امیرجان گفت: با گذر زمان و اثرگذاری عوامل محیطی، بخشی از تزئینات کاشیکاری مسجد امام (ره) با آسیبها و تهدیدهایی روبهرو شده بود، از اینرو برای جلوگیری از تخریب بیشتر و صیانت از این گنجینه تاریخی، عملیات تخصصی مرمت شامل نقشبرداری، الگوبرداری و دانهگذاری کاشیها آغاز شده است.
مدیر پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان افزود: در این عملیات، نقشهای قدیمی بهصورت دقیق الگوبرداری میشود تا ساخت و نصب کاشیهای مفقود مطابق با الگوی تاریخی و شیوه اجرای اولیه انجام شود.
وی گفت : هدف نهایی این عملیات، حفظ شکوه مسجد سلطانی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است.
مدیر پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان افزود : مسجد سلطانی به دستور فتحعلیشاه قاجار ساخته شده است و این بنا یکی از پنج مسجد سلطانی ایران و از معدود مساجد چهارایوانی کشور محسوب میشود و در مرکز شهر سمنان، خیابان امام خمینی (ره) قرار دارد.
مسجد امام (ره) سمنان از نمونههای شاخص مسجد مدرسه در دوره قاجار است و با توجه به تزئینات کاشیکاری و نقاشیهای ارزشمند به شماره ۳۹۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.