پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی از پایداری جو و افزایش دما برای امروز خبر داد و پیشبینی کرد از عصر سهشنبه، بارشهای پراکنده و وزش باد در مازندران آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی گفت: در راستای پایش وضعیت جوی منطقه، امروز سهشنبه شاهد پایداری هوا و افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود، اما از عصر امروز تا صبح فردا، افزایش ابرناکی همراه با وزش باد و بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد.
وی با اشاره به میزان بارشها، افزود: ماموران هواشناسی پیشبینی میکنند که در این بازه زمانی، مقدار بارشها زیاد نخواهد بود و تغییرات جوی به صورت ملایم رخ میدهد تا تأثیر منفی بر فعالیتهای روزمره نداشته باشد.
کارشناس هواشناسی گفت: طبق تحلیلهای مدلهای پیشبینی، از روز چهارشنبه تا شنبه هفته آینده، هرچند ناپایداری خاصی در جو مشاهده نمیشود، اما در ساعات عصر و اوایل شب انتظار داریم بارشهای پراکنده بهاری همراه با کاهش دما در سطح استان تجربه شود.
حمیدی افزود: اگرچه دریا برای امروز دارای موجهای کوتاه است، اما از امشب وضعیت دریا تغییر کرده و موجآلود خواهد شد؛ لذا شرایط برای انجام فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود و توصیه میشود صیادان و فعالان دریایی با احتیاط عمل کنند.