دولت مالزی اقدام اخیر شهرک‌نشینان صهیونیست در یورش به مسجدالاقصی و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در محوطه این مکان مقدس را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دولت مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام، تحریک‌آمیز، غیرقابل قبول و نقض آشکار حرمت مسجدالاقصی است و تلاش برای تغییر واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی این مکان مقدس به شمار می‌رود.

در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه تلاش برای یهودی‌سازی مسجدالاقصی، توهین به احساسات مسلمانان جهان و بی‌توجهی به وضعیت حقوقی و تاریخی این مکان مقدس در قدس اشغالی است.

دولت مالزی همچنین تصریح کرد: این اقدامات با حمایت رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد و در ادامه سیاست‌هایی است که ثبات و امنیت منطقه را هدف قرار داده و موجب تشدید تنش‌ها می‌شود.

کوالالامپور ضمن محکوم کردن این تحرکات، از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواست مسئولیت خود را در قبال توقف فوری این اقدامات ایفا کرده و زمینه پاسخگویی کامل رژیم صهیونیستی را فراهم کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سکوت در برابر چنین اقدامات آشکار، به تداوم خشونت و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد و جامعه جهانی باید رویکردی جدی و عملی در پیش بگیرد.

مالزی در پایان بار دیگر بر حمایت قاطع و همیشگی خود از ملت فلسطین تأکید کرد و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرز‌های ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را تنها راه تحقق عدالت، صلح پایدار و پایان اشغالگری دانست.