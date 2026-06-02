با توجه به شرایط آب و هوایی برای گسترش بیماری سفیدک دروغین سیب‌زمینی و مشاهده شیوع این بیماری در مزارع زودکاشت سیب زمینی اردبیل ، لازم است کشاورزان مزارع خود را به صورت روزانه پایش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با توجه به شرایط آب و هوایی برای گسترش بیماری سفیدک دروغین سیب‌زمینی و مشاهده شیوع این بیماری در مزارع زودکاشت سیب زمینی اردبیل ، لازم است کشاورزان مزارع خود را به صورت روزانه پایش کنند.

طبق توصیه کارشناسان, کشاورزان درصورت مشاهده این آفت نسبت به سمپاشی مزارع سیب زمینی خود اقدام کنند.