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«پاسخ پشیمان‌کننده»؛ مطالبه مردم تهران بابت نقض آتش‌بس لبنان

تجمع نود و سوم پایتخت‌نشینان با شعار «دو ملت، یک امت» به صحنه مطالبه‌گری برای پاسخ به دشمنان در پی نقض آتش‌بس در لبنان تبدیل شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۰۹:۰۰
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برچسب ها: حضور مردم در صحنه ، حمایت از ایران ، اتحاد و همدلی مسلمانان ، وحدت ، اقتدار ملت ایران ، اقتدار نظامی ایران
 