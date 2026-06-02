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هزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی خراسان جنوبی در سال جاری زیر کشت محصولات جالیزی رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: زمان کاشت این محصولات از اوایل فروردین آغاز و تا نیمه اول خرداد است و زمان برداشت آن از اواخر خرداد ماه تا اواخر مهر ماه ادامه دارد.
اسفندیاری افزود: محصولات خربزه، هندوانه، خیار، طالبی، گرمک، کدو مسمایی و سایر محصولات جالیزی در استان کشت میشود.
وی گفت: سطح کشت امسال ۱۰ درصد از پارسال کمتر است و این مطابق سیاست ابلاغی الگوی کشت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: شهرستانهای بشرویه، قاین و نهبندان و زیرکوه بیشترین سطح زیر کشت محصولات جالیزی را در استان به خود اختصاص دادهاند.
اسفندیاری گفت: سال قبل از مجموع سطح کشت آبی ۷۴ هزار و ۶۰۰ تن محصولات جالیزی برداشت داشته و پیش بینی میشود امسال بیش از ۷۳ هزار تن محصول برداشت شود.
وی افزود: پیش بینی میشود از مجموع تولید خربزه و هنداونه میزان ۸ هزار تن به استانهای همجوار (کرمان، یزد، مشهد و تهران) ارسال شود.