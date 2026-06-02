در نود و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، مردم ولایت‌مدار شهرستان رباط‌کریم با حضوری گسترده، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام امت، بر آمادگی پشیمان‌کننده نیرو‌های مسلح در صورت هرگونه خطای محاسباتی دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین اصلی این شهرستان شاهد نود و سومین قرار شبانه مردمی بود که با رنگ و بوی اقتدار و بازدارندگی برگزار شد. شهروندان رباط‌کریمی در این تجمع باشکوه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، پیام روشنی را به بدخواهان نظام اسلامی مخابره کردند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با اشاره به توانمندی‌های خیره‌کننده دفاعی ایران، از «شگفتانه‌های نیرو‌های مسلح» سخن گفتند. مردم رباط‌کریم تأکید کردند که فرزندان ملت در ارتش، سپاه و سایر نیرو‌های امنیتی، با دستی پر و چشمانی بیدار، آماده‌اند تا در صورت کوچکترین ماجراجویی مجدد از سوی دشمنان، پاسخی سخت، پشیمان‌کننده و فراتر از حد تصور به آنها بدهند.