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مردم حاضر در تجمعات شبانه، با اشاره به نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی، خواستار برخوردی محکم با نقض آتشبس در لبنان شدند و پیام همبستگی خود را به مردم این کشور رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در پی تداوم جنایات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و نقض مکرر آتشبس با حمایت مستقیم آمریکا، تجمعات شبانه مردم در نقاط مختلف کشور، رنگوبوی حمایت قاطع از حزبالله لبنان به خود گرفت. شهروندان مهابادی هم با تأکید بر اینکه امنیت لبنان و ایران پیوندی ناگسستنی دارد، نسبت به پیامدهای آتشافروزی صهیونیستها هشدار دادند.
شرکتکنندگان در این تجمعات با اشاره به نقش کلیدی آمریکا در جنایات اخیر، تأکید کردند که رژیم صهیونیستی بدون چراغسبز و حمایتهای تسلیحاتی و سیاسی آمریکا، توان چنین تعدی آشکاری را ندارد.
از نگاه مردم، آمریکا شریک جرم اصلی در خونریزیها و آوارهسازی مردم بیگناه لبنان است و این رژیم عملا در قامت «سگ هار آمریکا» در منطقه عمل میکند.
در میان مطالبات مردمی، درخواست برای پاسخ محکم، پشیمانکننده و ویرانکننده در برابر نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی، بلندتر از همیشه شنیده میشد.
شهروندان با یادآوری هشدارهای پیشین مسئولان کشورمان تأکید کردند که اگر دشمن تصور میکند با جنگ مجدد به نتیجه میرسد، سخت در اشتباه است. این بار جنگ صرفا محدود به یک منطقه نخواهد بود.