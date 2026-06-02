

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون اداره‌کل حج و زیارت فارس گفت: زائران هشت استان در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۳ خردادماه از طریق فرودگاه شیراز به کشور بازمی‌گردند و نخستین کاروان شامل ۲۴۱ زائر خوزستانی شامگاه دوشنبه وارد این فرودگاه شد.

سید علیرضا امینی همزمان با ورود نخستین کاروان حجاج، افزود: زائران استان های فارس، خوزستان، کرمان، هرمزگان، یزد، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام از ۱۱ تا ۲۳ خردادماه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز به کشور بازمی‌گردند.

وی ادامه داد: زائران این استان در قالب هفت کاروان از شیراز و لارستان به سرزمین وحی اعزام شده بودند و روند بازگشت آنان بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ۱۹ خرداد آغاز می‌شود.

امینی با ابراز رضایت از وضعیت زائران فارسی گفت: تمامی حجاج استان فارس مناسک حج تمتع را با موفقیت به پایان رسانده‌اند و خوشبختانه همگی در سلامت کامل هستند.

معاون اداره‌کل حج و زیارت فارس بیان کرد: با وجود چالش‌های احتمالی، همکاری مسئولان کشور عربستان در بخش‌های تدارکات، اقامت و حمل‌ونقل زائران ایرانی مطلوب بود و این تعامل مناسب، شرایطی فراهم کرد تا حجاج پس از حضور در مدینه منوره و عزیمت به مکه مکرمه، مناسک خود را با آرامش بیشتری به جا آورند.