جان بخشی به بیماران نیازمند با اهداء عضو مرد گچسارانی
اهدای عضو مرد ۶۹ ساله گچسارانی جان بیماران نیازمند را نجات داد.
اکوان پایمرد گفت: مرحوم سرخاب فرهمندیان اهل شهرستان گچساران به دنبال سکته قلبی و ایست قلبی دچار مرگ مغزی که پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیمهای تخصصی و با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوست وی، اعضای قابل پیوند برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شد.
وی افزود: در این فرآیند، کبد این بیمار در بیمارستان شهید جلیل یاسوج برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان پیوند اعضای شیراز منتقل شد.
پایمرد از اقدام انساندوستانه خانواده این بیمار قدردانی کرد و گفت: اهدای عضو جلوهای ماندگار از ایثار و بخشش است که میتواند زندگی دوبارهای به بیماران نیازمند پیوند ببخشد.