به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول واحد فراهم‌آوری و پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.

اکوان پایمرد گفت: مرحوم سرخاب فرهمندیان اهل شهرستان گچساران به دنبال سکته قلبی و ایست قلبی دچار مرگ مغزی که پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم‌های تخصصی و با رضایت خانواده ایثارگر و نوع‌دوست وی، اعضای قابل پیوند برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شد.

وی افزود: در این فرآیند، کبد این بیمار در بیمارستان شهید جلیل یاسوج برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان پیوند اعضای شیراز منتقل شد.