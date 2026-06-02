خیرین آباده ۱۰۰ بسته معیشتی را به مناسبت دهه‌ی امامت و ولایت بین خانواده‌های زندانیان توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان آباده گفت: با کمک و حمایت خیرین آباده ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰ میلیون ریال تهیه و بین خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

محمدمرادی افزود: این بسته‌ها شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، قند و مرغ بود.

او در پایان بیان کرد: توزیع این بسته‌های معیشتی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و گرامی داشت سالروز حمایت از خانواده‌های زندانیان انجام شد.