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خیرین آباده ۱۰۰ بسته معیشتی را به مناسبت دههی امامت و ولایت بین خانوادههای زندانیان توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان آباده گفت: با کمک و حمایت خیرین آباده ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰ میلیون ریال تهیه و بین خانوادههای زندانیان توزیع شد.
محمدمرادی افزود: این بستهها شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، قند و مرغ بود.
او در پایان بیان کرد: توزیع این بستههای معیشتی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و گرامی داشت سالروز حمایت از خانوادههای زندانیان انجام شد.