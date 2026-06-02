مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تأکید بر نقش بیبدیل شیر و لبنیات در تأمین کلسیم مورد نیاز بدن، گفت: کممصرفی لبنیات در کودکی منجر به کوتاهی قد، در میانسالی به کاهش تراکم استخوان و در سالمندی به پوکی استخوان و افزایش خطر شکستگی میانجامد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد اسماعیلزاده، دکترای تغذیه و رژیمدرمانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، در گفتوگو با برنامه «نبض وطن» رادیو سلامت به مناسبت روز جهانی شیر، به تشریح اهمیت مصرف شیر و لبنیات در گروههای مختلف سنی پرداخت.
وی با بیان اینکه روز جهانی شیر به منظور قدردانی از زحمات تولیدکنندگان و همچنین ترویج فرهنگ مصرف این ماده غذایی ارزشمند نامگذاری شده است، افزود: شیر یک ماده غذایی نسبتاً کامل است و مقدار زیادی از نیاز بدن به کلسیم، ویتامینهایی مانند ویتامین B ۲ و سایر مواد مغذی را تأمین میکند.
اسماعیلزاده با اشاره به اینکه اهمیت مصرف شیر در همه گروههای سنی یکسان نیست، بیان کرد: در کودکان، نوزادان، نوجوانان، مادران باردار و سالمندان، نقش شیر و لبنیات بسیار برجستهتر از سایر گروههاست. سالمندان برای پیشگیری از پوکی استخوان و کودکان برای رشد قدی به شدت به این ماده غذایی نیاز دارند.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که آیا تنها شیر مهم است یا سایر لبنیات نیز قابل اهمیت هستند، گفت: تمام فرآوردههای لبنی از جمله ماست، پنیر و کشک میتوانند مواد مغذی مورد نیاز را تأمین کنند؛ اما ماست به دلیل داشتن پروبیوتیکها، نقشی فراتر از تأمین کلسیم و پروتئین دارد و برای سلامت گوارش بسیار مفید است. افرادی که به هر دلیلی نمیتوانند شیر مصرف کنند، توصیه میشود حتماً سایر لبنیات را در برنامه غذایی خود بگنجانند.
وی با بیان اینکه نیاز روزانه بدن به گروه لبنیات به طور کلی دو تا سه واحد است، افزود: اگر فردی نمیتواند شیر بخورد، میتواند این مقدار را از طریق ماست، پنیر، کشک یا سایر مشتقات شیر تأمین کند.
اسماعیلزاده در ادامه با هشدار درباره عوارض کممصرفی لبنیات، بیان کرد: لبنیات منبع غنی کلسیم هستند. اگرچه سایر گروههای غذایی نیز مقادیری کلسیم دارند؛ اما هیچ کدام نمیتوانند نیاز روزانه بدن به کلسیم (حدود ۱۲۰۰ میلیگرم) را تأمین کنند.
وی افزود: کمبود لبنیات در برنامه غذایی در دوران کودکی میتواند منجر به کوتاهی قد شود، در میانسالی باعث میشود تراکم استخوانی به خوبی شکل نگیرد و در سالمندی، پوکی استخوان زودتر از موعد به سراغ فرد میآید و خطر شکستگیهای استخوانی و حتی سرطان روده بزرگ را افزایش میدهد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: گنجاندن لبنیات در برنامه غذایی یک ضرورت است. وزارت بهداشت هم در زمینه اصلاح باورهای غلط و ارتقای آگاهی مردم از طریق کارشناسان تغذیه در سیستم خدمات بهداشتی تلاش میکند و هم از دستگاههایی مانند وزارت کشاورزی و سایر نهادهای متولی، خواستار تنظیم قیمت لبنیات به گونهای است که مصرف این ماده غذایی حیاتی برای همه مردم امکانپذیر شود.