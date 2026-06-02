تفکیک زباله در کرج تنها ۵ درصد است
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج گفت: سایت پسماند حلقه دره روزانه بین هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ تن پسماند دریافت میکند، میزان تفکیک پسماند تنها حدود ۵ درصد است، باقیمانده زبالهها به دلیل نبود امکانات و تجهیزات کافی، ناچار به دفن میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسین سیرایی، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: جلسات متعددی درباره سایت حلقهدره و موضوع پسماند برگزار شده است و کمیسیون خدمات شهری و محیطزیست شورا نیز بهطور میانگین هر دو هفته یکبار نشست تخصصی در این زمینه برگزار میکند.جمعیت این استان اکنون به حدود ۴ میلیون نفر رسیده و روزانه حجم زیادی پسماند تولید میشود؛ رقمی که در مقایسه با امکانات موجود، بسیار بالاست. از سوی دیگر، حمایت و خدمات دستگاههای دولتی و نهادهای متولی در این حوزه کافی نبوده و شهرداری کرج نیز از کمکهای لازم کمتر بهرهمند شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج در این برنامه تلویزیونی گفت: در این دوره از شورا تلاش شد با پیشبینی مصوبات و بودجه مناسب، از سازمان مدیریت پسماند حمایت شود تا بخشی از مشکلات موجود، بهویژه در حوزه شیرابه، کاهش یابد. هدف این است که شیرابهها تا حد امکان خشک شوند تا آسیب کمتری به محیطزیست وارد شود.
وی درباره ظرفیت پذیرش سایت حلقهدره تصریح کرد: این سایت روزانه حدود یکهزار و ۵۰۰ تا یکهزار و ۶۰۰ تن پسماند دریافت میکند که میانگین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن آن مربوط به شهر کرج و مابقی متعلق به شهرهای اطراف است.از این میزان، روزانه ۲۶۰ تن وارد کارخانه کمپوست میشود و به کود کمپوست تبدیل میشود. همچنین حدود ۴۰۰ تن نیز به خط پردازش و جداسازی زبالههای خشک منتقل میشود.میزان تفکیک پسماند در حال حاضر تنها حدود ۴ تا ۵ درصد است، باقیمانده زبالهها به دلیل نبود امکانات و تجهیزات کافی، ناچار به دفن میشود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج در پایان با اشاره به فرسودگی تجهیزات سایت حلقهدره اظهار کرد: تجهیزاتی که در زمان احداث این سایت پیشبینی شده بود، تنها پاسخگوی نیاز شهر کرج بود. در آن زمان دو خط ۲۵۰ تنی برای این مجموعه در نظر گرفته شده بود که پس از حدود ۳۰ سال بهرهبرداری، یکی از آنها تقریباً از مدار خارج شده و دیگری نیز بهشدت فرسوده است و به اورهال و بهروزرسانی کامل نیاز دارد.