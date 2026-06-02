به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیرکل سازمان ملل متحد با ارائه گزارشی به شورای امنیت، بر ضرورت ادامه حضور نیرو‌های وابسته به این سازمان در لبنان پس از پایان مأموریت یونیفل تأکید کرد؛ موضوعی که در شرایط ادامه اشغال بخش‌هایی از جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و ادامه مذاکرات میان بیروت و تل‌آویو، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آنتونیو گوترش اعلام کرد: پس از پایان مأموریت نیرو‌های حافظ صلح کنونی در لبنان، همچنان به حضور نیرو‌های سازمان ملل در این کشور نیاز خواهد بود.

شورای امنیت سازمان ملل در ماه اوت گذشته و تحت فشار آمریکا تصمیم گرفت مأموریت نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) را در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دیماه ۱۴۰۵) به پایان برساند.

با این حال، شورای امنیت از گوترش خواسته بود تا اول ژوئن پیشنهاد‌هایی را برای ادامه حضور نیرو‌های سازمان ملل در لبنان، به‌ویژه به‌منظور نظارت بر «خط آبی» ارائه کند.

گوترش در گزارش خود سه گزینه را به شورای امنیت پیشنهاد کرده است که شامل استقرار بین حدود دو هزار تا بیش از پنج هزار و پانصد نیروی سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس و حمایت از ارتش لبنان می‌شود.

در این گزارش آمده است: «در تمامی گزینه‌های پیشنهادی، حضور نیرو‌های سازمان ملل برای تسهیل کاهش تنش، گفت‌و‌گو، هماهنگی و حمایت از نیرو‌های مسلح لبنان ضروری خواهد بود؛ اقدامی در جهت دستیابی به راه‌حلی بلندمدت برای منازعه.»

نگرانی‌ها درباره خروج یونیفل در شرایطی مطرح شده است که نیرو‌های رژیم صهیونیستی همچنان مناطقی از جنوب لبنان را در اشغال دارند و همزمان لبنان و رژیم صهیونیستی مذاکرات مستقیمی را برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری دنبال می‌کنند.

هم اکنون یونیفل حدود هفت هزار و پانصد نیروی حافظ صلح از نزدیک به ۵۰ کشور در اختیار دارد که در جنوب لبنان و در نزدیکی خط آبی مستقر هستند. این نیرو‌ها از سال ۱۹۷۸ به‌عنوان نیروی حائل میان لبنان و رژیم صهیونیستی فعالیت کرده‌اند، هرچند حضور آنها مانع از وقوع مکرر درگیری‌ها نشده است.