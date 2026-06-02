فابیو کاناوارو، سرمربی ایتالیایی تیم ملی ازبکستان، فهرست نهایی ۲۶ نفره این تیم را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ازبکستان که در گروه نهم با پرتغال، کلمبیا و کنگو هم‌گروه است، با تکیه بر ستارگانی، چون عبدالقادر خوسانوف مدافع منچسترسیتی و الدر شاه‌مرادوف (کاپیتان و گلزن برتر تاریخ این تیم) به دنبال شگفتی‌سازی در اولین حضور جهانی خود است.

بر این اساس فابیو کاناوارو فهرست نهایی تیم ملی ازبکستان را به شرح زیر اعلام کرد:

دروازه‌بان‌ها:

اوتکیر یوسوپوف، (نوفباخور)، عبدالواحد نعمتوف (نسف قارشی) و بوتیرالی ارگاشف (نفتچی)

مدافعان:

عبدالقادر خوسانوف (منچسترسیتی)، خوجی‌اکبر علیجانوف (پاختاکور)، فرخ سیفیف (نفتچی)، رستم اشورماتوف (استقلال)، شیرزاد نصرالله‌اف (نسف قارشی) عمر اشمورودوف (نسف قارشی)، عبدالله عبدالله‌اف (دبا)، بخراز کریموف (سورخون)، آوازبک اولماسالیف (آلمالیق) و جاخونگیر اروزوف (دیناموسمرقند)

هافبک‌ها:

اکمال موزگوفوی (پاختاکور)، اتابک شوکوروف (بنی‌یاس)، جمشید اسکندروف (نفتچی)، اودیلجان هامروبکوف (تراکتور)، عزیزجان غنی‌اف (البطاع) شیرزاد اسانوف (بخارا) و جلال‌الدین ماشاریپوف (استقلال)

مهاجمان:

اوستون اورونوف (پرسپولیس)، الدر شاه‌مرادوف (استانبول باشاک‌شهیر)، دوستونبک خامداموف (پاختاکور)، عزیزبک آموف (بخارا)، ایگور سرگیف (پرسپولیس) عباسبک فیض الله‌اف (استانبول باشاک‌شهیر)

تیم ملی فوتبال ازبکستان بامداد امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد در دیداری دوستانه مقابل کانادا یکی از ۳ میزبان جام جهانی با دو گل شکست خورد.

خوجی‌اکبر علیجونف، بهروز کریم اف، عمرعلی رحمانعلیف و شرزود تمیروف چهار بازیکنی هستند که از فهرست تیم ملی ازبکستان برای جام جهانی ۲۰۲۶ خط خوردند.