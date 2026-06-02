به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: مشاوران املاک و خودرو به دلیل نقش واسط میان شهروندان، مالکان، خریداران و دستگاه‌های حاکمیتی، از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به شمار می‌روند و می‌توانند به عنوان یک کنشگر پیشگیری وضعی در ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفای نقش کنند.

مجتبی قدیمی در نشست هماهنگی برگزاری دوره‌های آموزشی مشاوران املاک و خودرو اظهار داشت: فعالان این حوزه به واسطه حضور در فرآیند‌های معاملاتی، از جایگاه ویژه‌ای برای شناسایی مخاطرات، جلوگیری از تخلفات و کمک به کاهش جرائم برخوردار هستند و هرچه آگاهی و مسئولیت‌پذیری آنان افزایش یابد، آثار مثبت آن در سطح جامعه نمایان‌تر خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: مشاوران املاک باید خود را متعهد به اجرای کامل تکالیف قانونی تعیین‌شده در این قانون بدانند؛ زیرا اجرای صحیح آن علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، موجب شفافیت معاملات، کاهش اختلافات حقوقی و پیشگیری از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های قضایی خواهد شد.

قدیمی خاطرنشان کرد: قانونگذار در این قانون، حقوق و منافع فعالان صنفی را نیز مورد توجه قرار داده است و اجرای آن می‌تواند به استقرار نظم و اعتماد بیشتر در بازار معاملات منجر شود.

وی آموزش مستمر مشاوران املاک و خودرو را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و به‌روز برای فعالان این حوزه باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا افزایش دانش حقوقی و آگاهی حرفه‌ای آنان نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تخلفات و جرائم مرتبط خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به آثار و پیامد‌های منفی توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی، تصریح کرد: مشاوران املاک می‌توانند با خودداری از انجام معاملات مربوط به اراضی فاقد کاربری قانونی و آگاه‌سازی مردم نسبت به پیامد‌های حقوقی چنین معاملاتی، نقش مهمی در پیشگیری از ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز ایفا کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح به خریداران و فروشندگان درباره مشکلات ناشی از فقدان سند رسمی، نبود امکان دریافت پروانه ساختمانی و سایر تبعات قانونی، از بروز بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تأکید بر اهمیت احراز هویت دقیق طرفین قرارداد‌ها اظهار داشت: مشاوران املاک می‌توانند با دقت در تنظیم قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش، احراز هویت کامل متعاملین و همکاری مؤثر با دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در ارتقای امنیت محلات و جلوگیری از سوءاستفاده افراد دارای اهداف مجرمانه داشته باشند.

وی افزود: همکاری و تعامل مناسب با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در موارد مشکوک، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امنیت اجتماعی و آرامش عمومی در سطح جامعه باشد.

قدیمی با اشاره به اهمیت مقابله با جرائم اقتصادی گفت: مشاوران املاک و خودرو به دلیل حضور در فرآیند‌های نقل و انتقال مالی و معاملاتی، می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی معاملات صوری و پیشگیری از پولشویی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: هوشیاری فعالان این حوزه در ثبت و تنظیم معاملات و رعایت الزامات قانونی، می‌تواند از سوءاستفاده برخی افراد برای جابه‌جایی منابع مالی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی اظهار داشت: دادگستری استان کرمان آمادگی دارد در حوزه آموزش، مشاوره تخصصی، برگزاری دوره‌های توجیهی و رفع چالش‌های اجرایی، همکاری لازم را با مشاوران املاک و خودرو داشته باشد.

وی ادامه داد: هدف نهایی همه این اقدامات، ارتقای امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.