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مردم ولایتمدار منطقه دولتآباد در شهرستان ری، در نود و سومین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با حضور گسترده و چشمگیر در میدان بروجردی، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به راه شهید رهبر و تداوم مسیر مقاومت در سایه رهبری جدید تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته میدان بروجردی در منطقه دولتآباد شاهد تجمعی مردمی و باشکوه در گرامیداشت نود و سومین شب شهادت امام امت، حضرت آیتالله خامنهای بود. این حضور گسترده که با مشارکت تمامی اقشار جامعه، از جوانان و فعالان بسیجه تا ریشهداران منطقه همراه بود، جلوهای از ارادت قلبی مردم این منطقه به مقام والای رهبری است.
در این مراسم، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای تکبیر و لبیک، حضور خود را نمادی از ایستادگی در برابر استکبار و تأییدی بر تداوم اهداف انقلاب اسلامی دانستند. شعارهای حماسی و تکبیرات پیاپی جمعیت حاضر در میدان بروجردی، فضای این منطقه از شهرستان ری را به حماسه و ولایت پیوند زد.
حاضران در این تجمع، حضور خود در نود و سومین شب شهادت را نه تنها یک یادواره، بلکه یک بیعت دوباره برای حمایت از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای در مسیر تکمیل اهداف والای انقلاب اسلامی و صیانت از میراث ماندگار شهید رهبر دانستند.