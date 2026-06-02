به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دوره آموزشی اسلحه شناسی با حضور ۲۴۰ نفر از برادران و خواهران و اعضای پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام حسین(ع) به ویژه نمازگزاران ز سوی پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی مسجد برگزار شد.

شرکت کنندگان دراین دوره ضمن افزایش آمادگی رزمی، با انواع اسلحه ها، باز و بسته کردن اسلحه، نحوه استفاده از آن، مسائل ایمنی در تیراندازی، مدت نگهداری سلاح و تمرکز بر تیراندازی آشنا شدند.

حضور اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در این دوره آموزشی از ویژگی های این دوره بود.