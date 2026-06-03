به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

-حکیم الهی ۳۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

-خیابان لادن اول واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

-خیابان لادن اصلی واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر الی ۱۷:۰۰ بعدازظهر

شاهرود:

-خیابان جوادیه (شهنما) کوچه ۱۳ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

-خیابان مجتهد تهرانی کوچه ۷ از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر الی ۱۷:۳۰ بعدازظهر

سرخه:

- روستا‌های افتر و اروانه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

ایوانکی:

- شهر جدید ایوانکی مسیر روستا‌های کرک و احمد آباد از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح