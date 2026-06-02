معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: از ابتدای تیر سهمیه بنزین ناوگان سواری کرایه از روی پیمایش و دریافت صورت وضعیت اختصاص می‌یابد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: از ابتدای تیر سال جاری، فرآیند تخصیص سهمیه سوخت بنزین به ناوگان سواری کرایه استان منوط به سنجش عملکرد واقعی آنها خواهد بود.

رضا عبدی اظهارداشت: پیرو مصوبات اخیر هیئت محترم وزیران و ابلاغیه‌های سازمان حمل‌ونقل، از ابتدای تیر ۱۴۰۵، سهمیه سوخت بنزین ناوگان عمومی مسافر (سواری کرایه)، مشروط به سنجش عملکرد پیمایش، معاینه فنی و بیمه شخص ثالث تخصیص خواهد یافت.

وی ادامه داد: در همین راستا، اطلاعات مربوط به کارکرد و پیمایش ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی مسافر برون‌شهری، از ابتدای تیر ۱۴۰۵ به صورت مستقیم به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌گردد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: همه رانندگان و مالکین محترم ناوگان سواری کرایه، مکلف هستند در تمامی سفر‌های جاده‌ای، اعم از درون استانی و برون استانی، نسبت به اخذ «صورت وضعیت دارای کد رهگیری» اقدام نمایند. صحت این صورت وضعیت‌ها از طریق ابزار‌های کنترلی و نظارتی توسط ادارات کل مبدأ سفر به صورت مستمر پایش شده و هرگونه تخلف مطابق با مقررات با آن برخورد خواهد شد.

عبدی اضافه کرد: این اقدام در راستای شفاف‌سازی و مدیریت بهینه مصرف سوخت و همچنین ارزیابی دقیق‌تر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی صورت می‌پذیرد.